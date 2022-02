Ana Mena stupisce Sanremo con la sua canzone dal ‘sapore’ neomelodico

Sola io ti aspetterò A cena da sola In mezzo al fumo di mille parole Di canzoni che non hanno età Sulla pelle il tuo sapore Non si muove Siamo bravi a continuare A farci male lo che non cercavo un ragazzo di strada Poi mi hai distratta Vendendomi un'altra bugia Quando la notte arriva M'ama non m'ama un fiore America Latina Un Cuba libre amore Quando la notte arriva Duecentomila ore Amarsi un'ora prima E dopo lasciarsi andar È un'altra sera Che se n'è andata È questa attesa Che è disperata È l'aria fredda Di una giornata Così di fretta Dimenticata Quando la notte arriva M'ama non m'ama un fiore America Latina Un Cuba libre amore Quando la notte arriva Duecentomila ore Amarsi un'ora prima E dopo lasciarsi andar Quando la notte arriva Duecentomila ore Amarsi un'ora prima E dopo lasciarsi andar