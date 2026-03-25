PUBBLICITÀ
HomeCulturaTre giovani talenti spiccano il volo: gli allievi di canto dell’Alfonsina Academy...
CulturaMusica

Tre giovani talenti spiccano il volo: gli allievi di canto dell’Alfonsina Academy entrano a far parte del cast di “C’era una volta… Scugnizzi”

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Tre giovani talenti spiccano il volo gli allievi di canto dell’Alfonsina Academy entrano a far parte del cast di “C’era una volta… Scugnizzi”
Tre giovani talenti spiccano il volo gli allievi di canto dell’Alfonsina Academy entrano a far parte del cast di “C’era una volta… Scugnizzi”
PUBBLICITÀ

Un traguardo importante, fatto di passione, impegno e sogni che iniziano a prendere forma. Tre giovani allievi di canto del Mº Alfonsina Venosa hanno raggiunto un risultato straordinario: l’ingresso nel cast del musical “C’era una volta… Scugnizzi”, celebre opera del maestro Claudio Mattone.

“C’era una volta… Scugnizzi”, spettacolo simbolo della tradizione teatrale e musicale napoletana, tornerà in scena dal 10 aprile al Teatro Augusteo di Napoli, offrendo ancora una volta al pubblico un racconto intenso di vita, riscatto e speranza.

PUBBLICITÀ

Per i tre allievi Fatima Gagliardi, Ernesto Tassari e Vincenza Donciglio, questo importante passo non rappresenta solo un riconoscimento delle loro capacità vocali, ma anche della dedizione e della costanza dimostrate durante il loro percorso formativo. Ore di studio, sacrifici e amore per la musica hanno trovato oggi una concreta risposta, aprendo le porte a nuove esperienze artistiche e personali.

Gli “Scugnizzi” sono da sempre una casa per i giovani talenti: un luogo dove la passione prende forma e i ragazzi imparano a credere davvero in sé stessi. Grande la soddisfazione dell’insegnante Alfonsina Venosa, che li ha accompagnati in questo percorso, testimone dei loro progressi e della loro evoluzione. Vederli oggi raggiungere questo obiettivo rappresenta motivo di orgoglio e conferma del valore del lavoro svolto insieme.

Questa esperienza è solo l’inizio di un viaggio ancora più grande. Ai tre giovani artisti va l’augurio di continuare a credere nei propri sogni, portando avanti con determinazione e autenticità il loro talento. Perché quando passione e disciplina si incontrano, il successo non è un caso, ma una naturale conseguenza. E, dal 10 aprile, quel sogno salirà sul palco.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati