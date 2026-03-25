Tre giovani talenti spiccano il volo: gli allievi di canto dell’Alfonsina Academy entrano a far parte del cast di “C’era una volta… Scugnizzi”

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Un traguardo importante, fatto di passione, impegno e sogni che iniziano a prendere forma. Tre giovani allievi di canto del Mº Alfonsina Venosa hanno raggiunto un risultato straordinario: l’ingresso nel cast del musical “C’era una volta… Scugnizzi”, celebre opera del maestro Claudio Mattone.

“C’era una volta… Scugnizzi”, spettacolo simbolo della tradizione teatrale e musicale napoletana, tornerà in scena dal 10 aprile al Teatro Augusteo di Napoli, offrendo ancora una volta al pubblico un racconto intenso di vita, riscatto e speranza.

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Per i tre allievi Fatima Gagliardi, Ernesto Tassari e Vincenza Donciglio, questo importante passo non rappresenta solo un riconoscimento delle loro capacità vocali, ma anche della dedizione e della costanza dimostrate durante il loro percorso formativo. Ore di studio, sacrifici e amore per la musica hanno trovato oggi una concreta risposta, aprendo le porte a nuove esperienze artistiche e personali.

Gli “Scugnizzi” sono da sempre una casa per i giovani talenti: un luogo dove la passione prende forma e i ragazzi imparano a credere davvero in sé stessi. Grande la soddisfazione dell’insegnante Alfonsina Venosa, che li ha accompagnati in questo percorso, testimone dei loro progressi e della loro evoluzione. Vederli oggi raggiungere questo obiettivo rappresenta motivo di orgoglio e conferma del valore del lavoro svolto insieme.

Questa esperienza è solo l’inizio di un viaggio ancora più grande. Ai tre giovani artisti va l’augurio di continuare a credere nei propri sogni, portando avanti con determinazione e autenticità il loro talento. Perché quando passione e disciplina si incontrano, il successo non è un caso, ma una naturale conseguenza. E, dal 10 aprile, quel sogno salirà sul palco.