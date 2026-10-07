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Ancora rischio piogge e temporali a Napoli e in Campania, scatta la nuova allerta meteo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Ancora rischio piogge e temporali a Napoli e in Campania, scatta la nuova allerta meteo
Ancora rischio piogge e temporali a Napoli e in Campania, scatta la nuova allerta meteo
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La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici previsti e sulla loro evoluzione, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo, valida dalle ore 00:00 alle ore 15:00 di domani, giovedì 8 ottobre, su parte della Campania.

L’allerta riguarda la Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), la Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e la Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio).

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Ancora rischio piogge e temporali a Napoli e in Campania, scatta la nuova allerta meteo

Nelle aree interessate si prevedono locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. Nella Zona 4 i fenomeni sono attesi soprattutto sull’Alto Sannio. I temporali saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potranno essere accompagnati da raffiche di vento, fulmini e grandine, con possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie e caduta di rami o alberi.

Si evidenzia un rischio idrogeologico per temporali, con possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori e inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. Sono inoltre possibili allagamenti di locali interrati e a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque sulle strade, rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Si segnalano anche possibili cadute di massi e occasionali fenomeni franosi nelle aree caratterizzate da condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile, al fine di prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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