Alle 16 scatta l’allerta meteo a Napoli: temporali e rischio allagamenti fino a domani

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La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico valido dalle ore 16 di oggi, martedì 6 ottobre, fino alle ore 14 di domani, mercoledì 7 ottobre. Il provvedimento riguarda gran parte del territorio regionale, con l’esclusione delle zone dell’Alta Irpinia-Sannio e del Tanagro.

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale regionale, nelle prossime ore sono attesi rovesci e temporali improvvisi che potranno risultare particolarmente intensi su scala locale. Il quadro meteorologico è caratterizzato da forte instabilità e da una significativa incertezza previsionale, con fenomeni che potrebbero svilupparsi rapidamente e assumere elevata intensità in tempi molto brevi.

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Non si escludono grandinate, raffiche di vento e attività elettrica frequente, con possibili danni a coperture, strutture esposte, alberature e infrastrutture. L’allerta evidenzia inoltre il rischio di fenomeni idrogeologici come allagamenti di strade e sottopassi, scorrimento delle acque lungo le sedi stradali, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, esondazioni localizzate, caduta massi e frane in aree particolarmente vulnerabili a causa della fragilità dei terreni.

In considerazione delle previsioni, l’amministrazione comunale ha disposto misure precauzionali per tutta la durata dell’allerta. Dalle 16 di oggi e fino al termine dell’avviso resteranno chiusi i parchi cittadini, mentre sarà vietato l’accesso alle spiagge pubbliche. Le autorità invitano la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari durante i fenomeni temporaleschi, a prestare particolare attenzione nelle zone soggette ad allagamenti e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile.