Andrea Sannino e Gigi Finizio protagonisti del Capodanno a Formia, l’ingresso sarà gratuito

Formia si prepara a salutare il nuovo anno con un doppio grande appuntamento musicale. Il Comune ha infatti ufficializzato il programma dei festeggiamenti di Capodanno, confermando due nomi di primo piano della musica napoletana sul palco di Piazza Largo Paone.

La notte del 31 dicembre sarà Andrea Sannino a guidare il pubblico verso il brindisi di mezzanotte, mentre il 1° gennaio 2026 toccherà a Gigi Finizio aprire il nuovo anno con un concerto. Entrambi gli eventi saranno a ingresso gratuito, rendendo le celebrazioni accessibili a cittadini e visitatori.

A completare la serata di San Silvestro, allo scoccare della mezzanotte, è prevista una spettacolare esibizione di fuochi d’artificio che illuminerà il Golfo di Formia, regalando uno scenario suggestivo per accogliere l’arrivo del nuovo anno. Con questo programma, l’amministrazione comunale punta a valorizzare il territorio e a rafforzare l’offerta turistica in uno dei periodi più sentiti e partecipati dell’anno, trasformando Formia in una delle mete di riferimento per il Capodanno nel Lazio.