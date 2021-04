Andrea Sannino incanta a Felicissima Sera, standing ovation per ‘Abbracciame’. Il cantante napoletano ha infatti cantato il suo più grande successo ricevendo un lungo applauso da tutti i presenti. Momento molto emozionante, con Pio e Amedeo che non sono riusciti a trattenere le lacrime. Prima di loro gli ospiti napoletani sono stati Ciro Rigione ed Enzo Barone. I due artisti hanno fatto ballare tutto il palco è il pubblico da casa, cantando insieme ai due comici i loro grandi successi.



Pio e Amedeo: “I neomoleodici? Ce li consiglia Insigne”

“Lorenzo Insigne ha un posto privilegiato perché ci consiglia tutti i neomelodici napoletani. Poi Immobile, Quagliarella, Donnarumma. Tutti cervelloni come noi…“

“Avremmo voluto Rino Gattuso a Felicissima Sera”

Il duo comico, da sempre tifoso del Foggia, sono tornati sul battibecco del 12 giugno 2016, quando Rino Gattuso, allora allenatore del Pisa, non prese bene gli sfottò di Pio e Amedeo che dalle gradinate dello Zaccheria stuzziacarono non poco Ringhio.

In quella circostanza Pisa e Foggia si giocavano un posto in Serie B ed ad avere la meglio furono gli uomini di Gattuso, che tornarono in cadetterie, lasciando in C i rossoneri.

Nonostante ciò, Pio e Amedeo non hanno dubbi: “Quale sportivo avremmo voluto in trasmissione? Rino Gattuso. Ci fu una polemica per dei cori che gli facemmo in Foggia-Pisa. Lui allena va il Pisa. Non la prese bene, ma se ci vedessimo ci abbracceremmo. E’ ruspante, come noi”.

Show e tanti personaggi in 3 puntate

Nelle puntate precedenti di ‘Felicissima Sera’ non sono mancate grandi coreografie, performance, musica live e momenti di risate con ospiti di primissimo piano come Maria De Filippi, Francesco Totti e Claudio Baglioni. Comicità con la quale Pio e Amedeo, e con la loro leggerezza, stanno dissacrando il linguaggio televisivo, raggiungendo l’obiettivo prefissato in partenza: ”Portare la televisione che nessuno vuole far vedere”.