Anna Tatangelo si mette in posa ad Ibiza, sommersa dalle critiche: “Così è troppo”

Ma che cosa combina Anna Tatangelo? In villeggiatura a Ibiza, la cantante scodella su Instagram alcune foto in bikini così audaci da fare esplodere una polemica. E meno male che doveva essere la vacanza del riavvicinamento con Livio Cori, il rapper e attore italiano al quale è stata legata per diversi mesi e dal quale si era lasciata qualche mese fa. Invece di godersi il sole, il mare e l’amore, l’ex di Gigi D’Alessio si è ritrovata in mezzo a una bufera.

Tutto è iniziato quando Anna Tatangelo ha pubblicato su Instagram una serie di scatti dove sfoggia un bikini verde di Tom Ford così minimal da non lasciare quasi spazio all’immaginazione. Un costume con il reggiseno a triangolo tenuto chiuso dai laccetti dietro la schiena e slip alla brasiliana che la cantante sfoggia a piedi nudi e anche girata di spalle, mettendo in mostra il suo fisico super scolpito e soprattutto il lato B.

Peccato che qualcuno abbia avuto da ridire. Anna Tatangelo, infatti, è stata accusata da una follower di volersi “mettere troppo in mostra”, arrivando finanche a mercificare il suo corpo. Un commento che ha subito scatenato reazioni tra chi difendeva la cantante e chi, invece, ha iniziato a criticarla aspramente.

“Perché ti metti in mostra così?”, le ha chiesto qualcuno. “Non far vedere in questo modo il tuo corpo”, ha aggiunto qualcun altro. Fino a quando gli haters non hanno cominciato ad accusarla addirittura di dare il cattivo esempio a suo figlio Andrea, 12 anni, avuto da Gigi D’Alessio. Non l’avessero mai fatto: la cantante non è riuscita a frenare le dita e ha risposto per le rime.

Qualche posa immortalata durante una giornata di vacanza ad Ibiza è bastata per innescare l’ennesima polemica social sul corpo femminile. Questa volta alla cantante viene contestato di aver condiviso foto fin troppo osé per essere una donna, una madre e un personaggio pubblico esposto. L’accusa da parte di alcuni follower è quella di sessualizzare il proprio corpo assecondando il gradimento del pubblico maschile. “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con se stessa, dentro e fuori”, risponde prontamente la cantante. “Nulla toglie all’essere mamma, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica, una JLO, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”.