Annunciato il film “Bentornati al Sud”, Castellabate torna sotto i riflettori del grande cinema

Castellabate torna sotto i riflettori del grande cinema. È stata ufficializzata la produzione di «Bentornati al Sud», nuovo capitolo della fortunata saga che negli ultimi quindici anni ha segnato il box office italiano e ha contribuito a rendere il borgo cilentano un luogo simbolo per il pubblico nazionale.

L’annuncio è arrivato in diretta televisiva, nel corso dell’edizione serale del TG5, attraverso le parole dell’amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta, confermando un progetto atteso da tempo. Il film riunirà nuovamente Claudio Bisio e Alessandro Siani, protagonisti di «Benvenuti al Sud» e «Benvenuti al Nord», due titoli che hanno lasciato un segno profondo nella recente storia del cinema commerciale italiano.

Il primo capitolo, uscito nel 2010, ebbe come cornice principale proprio Castellabate, trasformando il centro cilentano in un’icona cinematografica riconosciuta in tutta Italia. Il rapporto tra la saga e il territorio resta un elemento centrale anche in questo nuovo progetto. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla trama né sulle location, ma l’annuncio di «Bentornati al Sud» ha già riacceso l’attenzione su Castellabate e sulla possibilità di un ritorno delle riprese nel borgo. Le precedenti produzioni hanno infatti garantito una visibilità senza precedenti, con effetti concreti sul turismo e sull’economia locale.

Nei mesi scorsi Alessandro Siani aveva già lasciato intendere pubblicamente che erano in corso lavorazioni per un nuovo film legato a quel filone narrativo, alimentando le aspettative. La conferma di Medusa Film segna ora il passaggio alla fase operativa. Nelle prossime settimane sono attese comunicazioni su cast completo, regia e calendario di produzione, passaggi chiave anche per definire il ruolo che Castellabate avrà nella nuova storia.

Il successo di «Benvenuti al Sud» andò ben oltre le sale cinematografiche. Castellabate divenne una vetrina nazionale, con un aumento significativo dei flussi turistici e una risonanza mediatica protrattasi negli anni.