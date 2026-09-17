Ansia a Caserta per Giulia Cormidi, la 13enne è scomparsa nel nulla

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Sono ore di apprensione a Caserta e nella frazione di Briano per la scomparsa di Giulia Cormidi, 13 anni, della quale non si hanno più notizie dalla mattinata di ieri. A lanciare l’allarme è stata la madre, Daniela Zampatori, che attraverso un appello sui social ha chiesto l’aiuto della cittadinanza per ritrovare la figlia. La ragazza si sarebbe allontanata senza documenti e il suo telefono cellulare risulta da diverse ore non raggiungibile.

Non è al momento chiaro dove si trovi la tredicenne né se sia da sola o in compagnia di qualcuno. Le ricerche e gli accertamenti sono in corso. Giulia frequenta l’istituto comprensivo “Collecini” di Caserta. È alta circa un metro e sessanta, ha una corporatura molto magra, occhi scuri e capelli lunghi e scuri. L’ultimo avvistamento sarebbe avvenuto nella zona di Briano, ma non si esclude che possa essersi spostata nei comuni vicini o in altre aree dell’hinterland casertano.

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Chiunque abbia informazioni utili o dovesse riconoscerla è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine oppure i numeri indicati dalla madre: 3333615794 e 3518702420. L’appello della famiglia è alla massima condivisione, nella speranza di poter riportare presto Giulia a casa.