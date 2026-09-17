Follia all’ospedale di Castellammare, parente di un paziente picchia il vigilantes

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne per lesioni personali, violenza, minaccia e resistenza ad un incaricato di pubblico servizio nell’atto dell’adempimento delle proprie funzioni.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una guardia giurata da parte di alcuni familiari di un paziente.

PUBBLICITÀ

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima che, indicando il 50 enne, ha raccontato che l’uomo lo aveva dapprima aggredito verbalmente e successivamente anche fisicamente. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.