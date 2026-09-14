D’Alterio Auto: la storia di Davide e Giuseppe, i fratelli di Quarto, che hanno trasformato una passione di famiglia in un’autorimessa da record

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Dalla scuola abbandonata al banco di prova nell’autosalone dello zio, fino all’apertura a Quarto (NA): il racconto di due imprenditori nati “dal niente” e cresciuti tra utilitarie, fiducia e territorio.

A Quarto, in provincia di Napoli, la storia di D’Alterio Auto comincia molto prima della sua apertura ufficiale, avvenuta il 15 febbraio 2026. Comincia infatti negli anni dell’infanzia di Davide e Giuseppe D’Alterio, oggi rispettivamente 30 e 35 anni, quando i due fratelli — ancora bambini — passavano i pomeriggi fuori dall’autorimessa dello zio, storico commerciante di auto da oltre trent’anni. «Noi siamo due fratelli che veniamo dal niente», racconta Davide. «La mia famiglia ha sempre venduto macchine: mio zio, specialmente, da trent’anni sta nel territorio qua a Quarto a vendere auto».

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Una passione di famiglia, trasmessa da zio e padre

Nella famiglia D’Alterio le automobili non sono mai state solo un lavoro, ma una vera e propria eredità culturale. Fu proprio lo zio a introdurre Davide nel mestiere: prima lavaggi e piccole manutenzioni, poi la gestione dei veicoli in autorimessa e, infine, l’apprendistato al fianco dei commercianti per imparare l’arte della trattativa. Un percorso durato circa 15-16 anni, che ha permesso a Davide di costruirsi competenza, rete di contatti e credibilità sul territorio ancora prima di mettersi in proprio.

Giuseppe, il maggiore dei due, ha invece alternato periodi di lavoro nell’autorimessa dello zio a esperienze diverse, ma la vocazione imprenditoriale per il mondo dell’auto è rimasta una costante condivisa tra i due fratelli.

Dalla scuola all’autorimessa: una scelta di vita

Entrambi hanno lasciato precocemente il percorso scolastico, fermandosi dopo la terza media, per dedicarsi a tempo pieno a quella che era già una vocazione chiara. Dietro questa scelta, però, non c’è solo la passione per i motori: c’è anche la storia di una famiglia che ha dovuto fare i conti con sacrifici quotidiani. Genitori separati, una madre che si divideva tra lavoro e casa con uno stipendio di poche centinaia di euro al mese, sufficiente a malapena per arrivare a fine mese: in un contesto simile, i libri di scuola diventavano un lusso difficile da conciliare con la necessità, sempre più urgente, di portare a casa qualcosa. Fu proprio la madre, consapevole delle difficoltà ma anche del talento naturale dei figli per il mestiere, a spingerli verso l’autorimessa dello zio. «Mia mamma diceva: arrivati a questo punto, vattene da tuo zio e datti da fare», ricorda Davide. Parole semplici, dette da chi non aveva altra scelta se non credere nei propri figli, che hanno indicato ai due fratelli non una scorciatoia, ma l’unica strada che in quel momento sembrava davvero percorribile. Una scelta di cuore prima ancora che di convenienza, che oggi, guardando ai risultati raggiunti, appare quasi profetica. Il primo vero banco di prova per Davide fu la vendita della sua prima auto, una Fiat Stilo ricevuta in regalo perché ormai fuori uso: un episodio semplice, ma che ha segnato l’inizio concreto di un percorso imprenditoriale.

Il 15 febbraio 2026 Davide e Giuseppe aprono la propria autorimessa a Quarto, specializzata soprattutto nella vendita di auto usate, con particolare attenzione al segmento delle utilitarie, la fascia di mercato più richiesta e accessibile per le famiglie del territorio. I risultati non si sono fatti attendere: nei primi mesi di attività, fino a luglio, i numeri registrati sono paragonabili a quelli di una concessionaria storica, un traguardo che gli stessi fratelli definiscono superiore alle aspettative.

Il punto di forza di D’Alterio Auto, secondo il racconto degli stessi titolari, è la trasparenza verso il cliente: valutazioni oneste dei veicoli in permuta, disponibilità H24 per assistenza e ricambi, garanzia di sei mesi su ogni auto venduta e un servizio post-vendita che privilegia la soddisfazione del cliente anche a scapito del margine di guadagno. «Se si rompe un veicolo, siamo a disposizione, anche se dobbiamo perdere sul guadagno», spiega Davide. «Sistemiamo, l’auto, e questo è tutto». Un principio che vale anche per la reperibilità: «Se mi chiamano pure a mezzanotte, io sono sempre disponibile», aggiunge, «una gomma, un ricambio, una macchina: una cosa del genere». Un approccio che, unito alla reputazione già consolidata della famiglia D’Alterio nel territorio di Quarto, ha permesso all’attività di crescere rapidamente basandosi quasi esclusivamente sul passaparola locale e sulla presenza social.

Con il supporto del collaboratore Alessandro, Davide e Giuseppe si occupano personalmente di ogni fase del processo commerciale, dalla valutazione dei veicoli alla chiusura delle trattative. Per il futuro, i due fratelli non escludono un ampliamento della sede attuale o l’apertura di un secondo punto vendita, mantenendo però un approccio di crescita graduale, fedele allo spirito con cui hanno costruito la loro attività: passo dopo passo, partendo “dal niente”.

CONTATTI:

Via Marmolito, 91 – 80010 Quarto (NA)

Tel. 3773730763

Instagram: @dalterio_auto

TikTok: @dalterio_auto0