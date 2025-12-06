PUBBLICITÀ
Armato alla festa scudetto del Napoli, in libertà il tiktoker Michele Napolitano

Michele Napolitano, classe ’99, tiktoker napoletano, era stato arrestato durante la festa del quarto scudetto del Napoli a maggio scorso dai carabinieri di Napoli.

Le accuse a suo carico sono pesanti: porto e detenzione di una pistola, ricettazione della stessa in quanto con matricola abrasa, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate ai danni di pubblico ufficiale.

A seguito di istanza depositata dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il Giudice del Tribunale di Napoli ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari, rimettendolo in libertà.

Dopo il rito abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche e condannato l’imputato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione; la condanna verrà scontata a 2 anni e 2 mesi di reclusione se Napolitano deciderà di non presentare appello, grazie alla legge Cartabia.

Michele Napolitano si trovava agli arresti domiciliari per questa causa ed era autorizzato a svolgere attività lavorativa presso Elettronica 51, gestito da un altro tiktoker, il giuglianese Francesco Riccio.

InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

