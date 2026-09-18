Armi con la stampante 3D e droga di tutti i tipi, blitz nel laboratorio

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Scoperto dai poliziotti della Squadra mobile di Catania un laboratorio clandestino dedicato alla fabbricazione di “armi fantasma” tramite stampa 3D e al traffico di droga: un 27enne è stato arrestato.

Nel garage dell’abitazione l’uomo aveva allestito un’officina tecnologica con una stampante professionale a resina, flaconi di polimeri e una chiavetta USB contenente i file di progettazione tridimensionale. I poliziotti hanno trovato diverse parti di armi autoprodotte, prive di matricola e non tracciabili, che le analisi tecniche hanno confermato essere in grado di sparare se assemblate con i giusti componenti meccanici. Durante la perquisizione, eseguita con le squadre cinofile, è stata trovata anche una pistola lanciarazzi del tipo “front-firing” calibro 22 completa di caricatore, accessori e 42 cartucce a salve.

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L’attività illecita si estendeva al confezionamento e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare droghe sintetiche. In un’intercapedine sotto il davanzale della camera da letto, all’interno di una cassetta metallica chiusa a chiave, gli agenti della Sezione “contrasto al crimine diffuso” hanno sequestrato un consistente quantitativo di droga comprensivo di ketamina, panetti e frammenti di hashish, cristalli di Mdma, marijuana e perfino un raro stupefacente sintetico noto come “jungle spice”.

La perquisizione dell’immobile ha portato al recupero di due bilancini di precisione, strumenti per il confezionamento delle dosi, coltelli sporchi di fumo trovati in un capanno in giardino e un’agendina dove l’indagato annotava i guadagni e i nomi dei clienti. Sono stati inoltre sequestrati 5.630 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Al termine delle operazioni, l’intero materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma da sparo.