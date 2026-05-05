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Arrestati per droga a Cellole, assolti due imputati di Marano

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
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Si è concluso con una piena assoluzione il processo a carico di S.L. e S.G., imputati di Marano, per coltivazione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 4, del dpr 309/90 dopo il sequestro avvenuto a Cellole. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Auriemma, ha sciolto ogni riserva, pronunciando una sentenza che accoglie integralmente la linea difensiva.

Determinante, nel corso del dibattimento, il lavoro degli avvocati Gennaro Turco e Alessia Errichiello, che sono riusciti a dimostrare la totale estraneità dei propri assistiti rispetto ai fatti contestati. La strategia difensiva ha progressivamente smontato l’impianto accusatorio, evidenziandone fragilità e incongruenze.

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Secondo quanto emerso in aula, l’accusa si fondava in larga parte sulle dichiarazioni di un unico testimone. Tuttavia, la sua attendibilità è stata fortemente messa in discussione durante il processo: le affermazioni rese sono state puntualmente smentite, perdendo così ogni valore probatorio.

Nonostante il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato nel corso delle indagini il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la riconducibilità dello stesso agli imputati. Un elemento decisivo che ha portato all’assoluzione con formula piena.

La sentenza chiude definitivamente una vicenda giudiziaria complessa, restituendo piena libertà e dignità agli imputati, per i quali è stata riconosciuta l’assenza di qualsiasi responsabilità penale.

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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