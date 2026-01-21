PUBBLICITÀ
HomeCronacaArrestato il figlio del boss del clan Vollaro, frasi sessiste contro la...
CronacaCronaca locale

Arrestato il figlio del boss del clan Vollaro, frasi sessiste contro la carabiniera

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Arrestato il figlio del boss del clan Vollaro, frasi sessiste contro la carabiniera
Foto di repertorio
PUBBLICITÀ

Stanotte a Portici i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato Luciano Vollaro. Sono l’1.20 quando la centrale operativa segnala alla gazzella la presenza in via della Libertà del 54enne che stava lanciando alcune bottiglie contro le auto in sosta. I militari rintracciano l’uomo verosimilmente in stato d’alterazione

E’ pericoloso e quando vede i carabinieri arrivare nota che uno dei due è donna. L’uomo insulta la militare urlandole frasi sessiste e intanto arriva un’altra pattuglia della tenenza di Ercolano. Il figlio del capoclan Luigi Vollaro tenta prima di aggredire i carabinieri per poi tentare la fuga ma viene bloccato con non poche difficoltà e arrestato

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati