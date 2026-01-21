Arrestato il figlio del boss del clan Vollaro, frasi sessiste contro la carabiniera

PUBBLICITÀ

Stanotte a Portici i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato Luciano Vollaro. Sono l’1.20 quando la centrale operativa segnala alla gazzella la presenza in via della Libertà del 54enne che stava lanciando alcune bottiglie contro le auto in sosta. I militari rintracciano l’uomo verosimilmente in stato d’alterazione

E’ pericoloso e quando vede i carabinieri arrivare nota che uno dei due è donna. L’uomo insulta la militare urlandole frasi sessiste e intanto arriva un’altra pattuglia della tenenza di Ercolano. Il figlio del capoclan Luigi Vollaro tenta prima di aggredire i carabinieri per poi tentare la fuga ma viene bloccato con non poche difficoltà e arrestato

