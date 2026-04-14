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Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 48enne napoletano in quanto gravemente indiziato di ricettazione. In particolare, tra il 14 e il 15 marzo scorsi, era stato perpetrato un furto presso la scuola “Medi” di San Giorgio a Cremano, nel corso del quale erano stati sottratti numerosi apparecchi elettronici per un valore complessivo di circa 400mila euro.

Rubò 250 pc nella scuola “Medi” a San Giorgio a Cremano, arrestato il ladro

Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno accertato che, su un noto sito di compravendita online, erano stati messi in vendita alcuni dispositivi corrispondenti a quelli asportati.

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In particolare, nella mattinata di sabato, i poliziotti hanno rintracciato il soggetto che aveva messo in vendita online i dispositivi provento di furto, riscontrando che erano proprio quelli sottratti all’istituto scolastico.

Pertanto, ritenendo che potessero emergere ulteriori elementi utili alle indagini, i poliziotti, con il supporto degli agenti del Commissariato di Afragola, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto altri 20 tablet che erano stati asportati all’istituto scolastico, nonché ulteriori 11 dispositivi elettronici, tra computer e tablet, di cui il prevenuto non ha saputo giustificare la provenienza.

Nella giornata di oggi, all’esito della convalida, l’indagato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dall’A.G. procedente.