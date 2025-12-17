PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaArrestato noto ristoratore di Napoli, è accusato di tentato omicidio
Senza categoria

Arrestato noto ristoratore di Napoli, è accusato di tentato omicidio

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Arrestato noto ristoratore di Napoli, è accusato di tentato omicidio
La foto di Massimo Cosmo riportata da Il Tirreno
PUBBLICITÀ

“Un atto di violenza unilaterale di rara brutalità”. Così il procuratore Luca Tescaroli ha definito l’aggressione di cui lo scorso 26 ottobre è stato vittima un uomo di 46 anni da parte di Massimo Cosmo. Si tratta di un ristoratore 50 originario di Napoli che ha interessi in quattro locali a Prato. Come riporta Il Tirreno, Cosmo è stato ora arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato nel carcere della Dogaia.

Nel ricostruire la vicenda, la Procura sostiene che tutto sarebbe nato all’interno del pub di via Terracini, secondo gli inquirenti “a lui riconducibile” dove la vittima dell’aggressione avrebbe consumato cocaina. Più tardi, dopo la chiusura, Massimo Cosmo avrebbe messo in atto una “caccia all’uomo” che si è conclusa in via Rolando Pagli. La vittima 46enne è stata colpita a calci e pugni anche quando era ormai a terra

PUBBLICITÀ

Gli elementi di accusa sono costituiti dalle immagini delle telecamere, dalle intercettazioni telefoniche e dall’esame degli indumenti e delle scarpe del ristoratore, sequestrati nella sua abitazione. Secondo la Procura l’indagato ha poi fornito una versione dei fatti che si è rivelata inattendibile. Il 46enne è tuttora ricoverato all’ospedale Santo Stefano con gravi lesioni al cervello.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati