Arrestato per spaccio nel Parco Monaco a Melito, condannato e scarcerato

Era stato arrestato a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli Nord – Dottoressa Giovanniello – per spaccio di sostanza stupefacente. Per il giovane Alessandro Staffa, già arrestato in flagranza di reato nell’estate scorsa per le medesime contestazioni, a distanza di sei mesi circa da quell’arresto si aprirono nuovamente le porte del carcere di Poggioreale.

La contestazione di spaccio di droghe all’interno del complesso rionale del Parco Monaco di Melito, fortino del Clan Amato-Pagano non regge alle pretese della Procura che chiede anni 9 di reclusione a fronte, invece, della richiesta della difesa dello Staffa che ha fornito argomentazioni idonee a determinare nel Giudice Saladino presso il Tribunale di Napoli Nord la convinzione di comminare una pena di soli anni 3 di reclusione.

A fornire una ricostruzione convincente gli avvocati Caserta Alessandro e Celestino Gentile che oltre al risultato di una condanna più bassa rispetto a quella richiesta della Procura, ottengono anche i domiciliari in Giugliano per il giovane pusher.