Arsenale di armi e droga in casa a Villaricca, condanna soft per Esposito

Fu scoperto in un appartamento di Villaricca con un arsenale di armi in casa e diversi quantitativi di droga. Ebbene al termine del processo svoltosi con rito abbreviato il 37enne Salvatore Esposito ha rimediato solo quattro anni venendo assolto dal gip di Napoli nord dall’accusa di droga: decisive le argomentazioni sostenute dal suo legale, l’avvocato Leopoldo Perone, che è riuscito a ridimensionare le accuse per il suo assistito. Esposito fu arrestato lo scorso novembre nel corso di una serie di operazioni mirate alla prevenzione e al contrasto della detenzione illegale di armi con gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli che scoprirono un vero e proprio arsenale in una casa a Villaricca. Durante il controllo, sono furono infatti rinvenuti due fucili d’assalto semiautomatici, due pistole calibro 22 con matricola abrasa, 55 cartucce di vario calibro e un ingente quantitativo di stupefacenti. Gli agenti sequestrarono 12 panetti di hashish, ciascuno dal peso superiore a un chilogrammo, e una busta contenente oltre 400 grammi di cocaina, pronta per essere suddivisa e distribuita sul mercato locale.

