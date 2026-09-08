M&O Cash & Carry Giugliano: una storia di esperienza, qualità e convenienza

Da anni M&O Cash & Carry Giugliano rappresenta un punto di riferimento per chi cerca qualità, convenienza e un vasto assortimento per la propria attività.

Situato in Via San Francesco a Patria 250, a Giugliano in Campania, il Cash & Carry è specializzato nella vendita all’ingrosso e nelle forniture per piccole e grandi aziende, con un’offerta pensata soprattutto per il mondo della ristorazione, del commercio e delle attività professionali.

Una realtà che ha costruito nel tempo la propria esperienza conoscendo da vicino le esigenze di chi ogni giorno deve acquistare prodotti di qualità, mantenendo sotto controllo i costi.

Settembre riparte all’insegna della convenienza

Con l’arrivo di settembre, M&O Cash & Carry propone tante nuove offerte su numerosi prodotti, con particolare attenzione a una delle categorie più importanti per bar, ristoranti e locali: il mondo delle bevande, dei vini e dei liquori.

Ma le occasioni non finiscono qui.

L’assortimento comprende infatti prodotti alimentari freschi e confezionati, bevande, birre, vini, liquori e numerose altre referenze destinate alle esigenze quotidiane delle attività professionali. È quanto emerge anche dall’offerta presentata sul sito ufficiale dell’azienda.

La filosofia è semplice: prezzi super convenienti senza rinunciare alla qualità.

Tutto quello che serve per la tua attività

Per chi gestisce un bar, un ristorante, una pizzeria, una struttura ricettiva o un’attività commerciale, trovare un unico punto di riferimento per le proprie forniture significa risparmiare tempo e, soprattutto, poter contare su un assortimento ampio e competitivo.

La convenienza arriva direttamente alla tua attività

E per rendere ancora più semplice il rifornimento, M&O Cash & Carry offre un servizio particolarmente vantaggioso:consegna gratuita in 24 ore, senza minimo di spesa.Una soluzione pensata per chi lavora e ha bisogno di ricevere rapidamente ciò che serve, senza essere obbligato a raggiungere il punto vendita per ogni rifornimento.

M&O Cash & Carry: maestri di convenienza

Esperienza, assortimento, qualità e prezzi competitivi sono gli elementi che contraddistinguono M&O Cash & Carry Giugliano.Perché quando si parla di forniture per un’attività, convenienza non significa semplicemente spendere meno: significa acquistare bene, scegliere prodotti di qualità e trovare un servizio affidabile.

Ed è proprio questa la filosofia racchiusa nello slogan dell’azienda:Maestri di convenienza.

📍 M&O Cash & Carry Giugliano

Via San Francesco a Patria, 250

Giugliano in Campania (NA)

📞 Per informazioni:

081 819 6284

081 818 4885

350 862 3381

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