Tragedia a Portici, uomo si tuffa in mare e annega

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Tragedia nella notte sulla spiaggia delle Mortelle a Portici dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato in mare dagli agenti della Polizia Municipale e del Commissariato, ma è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

L’allarme era scattato dopo la segnalazione di una persona nuda che vagava sulla battigia al buio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, però, dell’uomo non c’era più traccia.

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Con l’ausilio delle torce, i poliziotti e gli agenti della Municipale hanno quindi iniziato a controllare la spiaggia e gli scogli, fino a individuare la persona in acqua.

Senza esitazione, l’agente della Municipale Danilo Sapio e un collega del Commissariato si sono tuffati in mare e sono riusciti a raggiungere l’uomo, riportandolo a riva. Sulla piattaforma gestita dalla Leucopetrasono quindi iniziate le manovre di soccorso e rianimazione, nel tentativo di salvargli la vita.

Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato inutile. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso.Il