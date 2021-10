Cinzia Aruta è la nuova sindaca di Arzano Lavoreremo con gioia

Cinzia Aruta è stata eletta sindaca di Arzano al primo turno, infatti, ha raccolto il 56,10% dei voti. La vittoria è stata possibile grazie al sostegno delle liste del Partito Democratico, del Movimento Cinque Stelle, dei Moderati e de Le Nuove Generazioni.

“E’ un momento bellissimo di rinascita e di rinnovamento. Abbiamo bisogno di forze giovani e di una mentalità dirompente che trasformi il vecchio. Impegno e gentilezza che unisca il lavoro all’attenzione per gli altri. Lavoreremo con gioia: le persone sono la mia forza“, queste le prime parole di Aruta. La coalizione giallorossa otterrà 15 seggi al Consiglio Comunale

I CANDIDATI SINDACI SCONFITTI AD ARZANO

Il candidato sindaco Ageo Piscopo si è fermato al 32,19% e ha, così, commentato la vittoria di Cinzia Aruta: “In democrazia gli elettori hanno sempre ragione. Ovviamente, la vittoria è anche figlia degli errori altrui, oltre che dei meriti propri. Ma queste sono le regole e tale è la vita. Arzano ha un nuovo sindaco, W il sindaco. In Consiglio comunale ognuno farà la sua parte“. Piscopo entrerà in consiglio comunale insieme a 5 candidati. Anche l’altra candidata sindaca Luisa Auletta siederà in Assise, contrariamente al competitor Renato Liguori.

RISULTATI ELETTORALI DI ARZANO