Villaricca. Gaudieri chiarisce il caso del Palazzo Baronale e attacca: “La minoranza risolva i suoi problemi”

PUBBLICITÀ

Dopo le accuse dell’opposizione all’Amministrazione sul palazzo Baronale e la mozione di sfiducia (Leggi qui l’articolo), arriva la replica del sindaco Franco Gaudieri

Villaricca. Gaudieri non conferma il raid al Palazzo Baronale: “Il vero problema è la vetustà degli ambienti”

Contattato dalla redazione di InterNapoli.it, il primo cittadino villaricchese ha chiarito: “Innanzitutto c’è da dire che tutto ciò è avvenuto durante le festività, tra il 7 e l’8 dicembre si è trattato di un allagamento, che non sappiamo se sia stato dovuto effettivamente ad un raid o alla scarsa manutenzione degli ambienti comunali. Il palazzo è comunque frequentato da persone che al suo interno svolgono diverse attività comunali: ma il vero problema, a mio giudizio, è la vetustà degli impianti che, in qualche circostanza, non hanno retto al carico e per cui necessiterebbero di adeguati interventi. E’ successo all’improvviso, un po’ come succede nelle normali famiglie quando, ad esempio, si rompe uno scaldabagno. L’ufficio ha comunque fatto bene a denunciare per precauzione. Andremo avanti fino in fondo per capire se effettivamente si sia trattato di un qualcosa di delittuoso, se sia fondata o meno”.

PUBBLICITÀ

Sulla sede temporanea presso cui svolgere le sedute del Consiglio Comunale: “Ci siamo attivati immediatamente per verificare, presso diverse scuole, la disponibilità di spazi ove svolgere temporaneamente queste nostre attività. Abbiamo avuto immediata disponibilità da parte del dirigente della scuola media “Siani” e abbiamo comunicato ciò nella conferenza dei capigruppo, adottando un apposito atto deliberativo tramite il quale si comunica che le sedute del Consiglio Comunale del 19 e 22 dicembre si terranno, appunto, presso la scuola “Siani”.

“Sfiducia? Se in minoranza hanno dei problemi dovranno risolverli da soli”

Sulla mozione di sfiducia mossa dall’opposizione: “Dalle dichiarazioni dell’avvocato Cacciapuoti si evince che siano loro, tra i membri della minoranza, ad avere dei problemi.. Lui diceva di non sapere su quali e quante persone poter contare in questo momento, ma non sono problemi che posso risolvergli io. Se ci sono problemi, dovranno risolverli all’interno della loro coalizione”.

Sulle prossime mosse da adottare: “Sono sempre dell’idea che questa maggioranza sia risicata, siamo in 12 contro 12 ed è una maggioranza che deve essere necessariamente allargata ma che dovrà essere composta di quanti più possibile vogliano realmente sposare la causa del Comune di Villaricca, che noi abbiamo ereditato in maniera disastrata sia dalla precedente Amministrazione ma anche dalla stessa commissione straordinaria. La mia idea è quella di allargare la maggioranza, ho fatto tutti i tentativi possibili e mi auguro che qualcuno risponda all’appello per portare avanti questa esperienza che mira a mettere a posto i conti del Comune e portare avanti tutte le iniziative che si possono fare in questo arco triennale”.