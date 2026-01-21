PUBBLICITÀ

Momenti di paura nella notte a Grazzanise, dove intorno alle 3, un forte boato ha svegliato i residenti di via Cesare Battisti.

Malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena, provocando ingenti danni alla struttura e alle auto parcheggiate nelle vicinanze.



Assalto al bancomat nel Casertano, ladri fuggono via con il ricco bottino

Allarmati dall’esplosione, numerosi cittadini sono scesi in strada e si sono trovati davanti a una scena di devastazione: il muro della banca completamente distrutto e il bancomat completamente asportato dai ladri. Dopo il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. La filiale è stata chiusa al pubblico e sono in corso le operazioni di inventario per determinare l’ammontare del denaro sottratto, che dovrebbe essere di alcune migliaia di euro.

Anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti, effettuando controlli sulla stabilità dell’edificio a seguito dei danni provocati dall’esplosione. Le schegge e i detriti proiettati a diversi metri di distanza hanno colpito alcune auto in sosta, causando ulteriori danni materiali.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili e valutare eventuali collegamenti con episodi simili verificatisi nella provincia di Caserta e nelle zone limitrofe.