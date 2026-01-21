PUBBLICITÀ
HomeCronacaAssalto al bancomat nel Casertano, ladri fuggono via con il ricco bottino
Cronaca

Assalto al bancomat nel Casertano, ladri fuggono via con il ricco bottino

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Assalto al bancomat nel Casertano, ladri fuggono via con il ricco bottino
Assalto al bancomat nel Casertano, ladri fuggono via con il ricco bottino
PUBBLICITÀ

Momenti di paura nella notte a Grazzanise, dove intorno alle 3, un forte boato ha svegliato i residenti di via Cesare Battisti.

Malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena, provocando ingenti danni alla struttura e alle auto parcheggiate nelle vicinanze.

PUBBLICITÀ

Assalto al bancomat nel Casertano, ladri fuggono via con il ricco bottino

Allarmati dall’esplosione, numerosi cittadini sono scesi in strada e si sono trovati davanti a una scena di devastazione: il muro della banca completamente distrutto e il bancomat completamente asportato dai ladri. Dopo il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. La filiale è stata chiusa al pubblico e sono in corso le operazioni di inventario per determinare l’ammontare del denaro sottratto, che dovrebbe essere di alcune migliaia di euro.

Anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti, effettuando controlli sulla stabilità dell’edificio a seguito dei danni provocati dall’esplosione. Le schegge e i detriti proiettati a diversi metri di distanza hanno colpito alcune auto in sosta, causando ulteriori danni materiali.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili e valutare eventuali collegamenti con episodi simili verificatisi nella provincia di Caserta e nelle zone limitrofe.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati