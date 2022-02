Asse Mediano e Domiziana killer, 2 incidenti mortali a Mugnano e sul litorale: identificate le vittime

Incidente mortale attorno alle 8 di questa mattina sull’Asse Mediano all’altezza dell’uscita di Mugnano. Coinvolti uno scooter e una vettura. A perdere la vita è stato il 56enne di Aversa, Gennaro Flagiello che stava percorrendo la strada ad alta velocità in sella al mezzo a due ruote. L’uomo, finanziere di professione, secondo quanto si apprende, sarebbe stato trasportato in ospedale a Giugliano dove sarebbe purtroppo arrivato già privo di vita. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. Grande dolore tra i colleghi di lavoro, giunti in lacrime al pronto soccorso del nosocomio giuglianese.

Poche ore dopo un altro incidente mortale sulla Domiziana

Poche ore dopo si è registrato un altro grave incidente a Mondragone. Nel sinistro, che ha coinvolto due veture, è purtroppo deceduto un uomo. Come riporta CasertaWeb, si tratterebbe di un 49enne di Napoli. Nelle ore immediatamente successive allo schianto, verificatosi sulla statale Domiziana, la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine che in queste ore stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.