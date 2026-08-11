Napoli, tra emergenza in difesa e sogni in attacco: il presente passa dal mercato

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Il mercato del Napoli, dopo settimane di impasse, sta finalmente entrando nel vivo. La cessione di Gutierrez al Bayer e quella recentissima di Romelu Lukaku al Fenerbahce offrono finalmente a Giovanni Manna di muoversi anche sul fronte delle entrate. I primo colpi riguarderanno la difesa, zona colpita dagli infortuni (dei centrali Marianucci, Beukema e Buongiorno, che da tempo lamenta mancanza di alternative sull’out destro. Arriveranno Badiashile, con cui è stato raggiunto da tempo un accordo con il Chelsea, e Favasuli, reduce da un super campionato in B con la maglia del Catanzaro.

Non si muoverà Rafa Marin, che, da possibile partente è passato alla titolarità obbligata per l’emergenza difensiva che ha colpito il Napoli.

Una volta messa a posto la retroguardia, Manna cercherà di regalare Gabriel Jesus ad Allegri. L’attaccante, in uscita dall’Arsenal, ha già fatto sapere che accetterebbe di buon grado la destinazione partenopea, ma i costi dell’operazione obbligano il ds azzurro a cedere almeno un altro attaccante. L’indiziato numero uno è Lorenzo Lucca, che non ha però trovato alcuna società interessata a rilevarne il cartellino o a chiederlo in prestito con obbligo di riscatto. E così a partire potrebbe essere Noa Lang, nonostante stia offrendo prestazioni incoraggianti in questa seconda parte di ritiro. Insomma, Allegri vede un Napoli alla brasiliana come il suo primo Milan, forte della presenza in attacco di Alisson Santos, Giovane, del rientrante Neres e con l’idea (non troppo nascosta) di mettere le mani su Gabriel Jesus.

C’è però da sistemare gli esuberi con Folorunsho ed i reduci della campagna acquisti 2023/2024 ancora a libro paga di Aurelio De Laurentiis. Ad oggi non sono giunte offerte credibili per Cajuste, Lindstrom e Ngonge ed è probabile che i tre partano ancora una volta a fine mercato con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto.