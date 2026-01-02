PUBBLICITÀ
Auto bruciate lungo la Circumvallazione Esterna, i danni di Capodanno

Anche stamattina si sta facendo la conta dei danni dopo la notte di Capodanno. Lungo la Circumvallazione Esterna, nei pressi di un noto chiosco di granite, due auto sono state distrutte dalle fiamme in via San Francesco a Patria, tratto che collega Giugliano e Qualiano. Il rogo sarebbe stato innescato dai fuochi d’artifici illegali esplosi tra la notte di San Silvestro e il Primo Gennaio.

Spari durante il veglione di Capodanno, un ferito a Giugliano

Festeggiamenti decisamente degenerati sempre nella notte di Capodanno a Giugliano dove un uomo di 54 anni è stato ferito a colpi di pistola. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo tutto è iniziato con una chiamata alla centrale operativa proveniente da un ristorante in via Madonna del Pantano.
Nel corso della cena sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, continuata anche all’esterno del locale. Uno dei contendenti, durante la lite, avrebbe estratto una pistola e sparato ad un 54enne all’addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata portata all’ospedale di Pozzuoli, non in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire dinamica e identificare chi ha partecipato.

