Auto precipita nel burrone a Limatola, Mario muore a 38 anni: si prega per l’amico Paolo

Tragedia all’alba di ieri lungo la strada provinciale 213, nel territorio del comune di Limatola, in provincia di Benevento. Un’auto è precipitata in un dirupo profondo circa venti metri, causando la morte di un giovane. La vittima è Mario Marotta, 38 anni, domiciliato a Caiazzo e nato a Maddaloni. Grave l’amico Paolo Iannucci, 37 anni, residente a Trentola Dugenta e originario di Caserta. Il giovane lavora come collaboratore scolastico presso il Liceo Don Gnocchi di Maddaloni. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di ieri mattina, 1° febbraio. I due viaggiavano su una Fiat Panda ed erano diretti verso Castel Morrone.

Per cause ancora in corso di accertamento, Iannucci, che pare fosse alla guida, ha perso il controllo del veicolo in un tratto di strada privo di adeguate barriere di protezione. L’auto è finita fuori carreggiata, precipitando nel dirupo. Nell’impatto Mario Marotta, che si trovava sul sedile del passeggero, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I pompieri si sono calati nella scarpata per recuperare i corpi, rimasti incastrati tra le lamiere. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Marotta; la salma è stata trasferita all’obitorio di Benevento. Il conducente è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli.

