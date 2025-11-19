Auto rimaste intrappolate nell’acqua a Villaricca, salvate sei persone

PUBBLICITÀ

Sei persone, tra cui due anziani, due minorenni e una donna incinta sono state salvate a Villaricca, nel Napoletano, nella serata di ieri, 18 novembre: erano rimaste intrappolate nelle loro auto, in panne dopo essere finite in un tratto di strada completamente allagato.

Il maltempo che ieri si è abbattuto sulla Campania ha causato pesanti disagi in diverse aree, portando in molti casi ad allagamenti e situazioni di pericolo per i residenti.

Sei persone salvate a Villaricca

A Villaricca i principali disagi si sono verificati in via Roma, nel tratto del cosiddetto “Ponte di Surriento”. Su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano. Diverse persone erano rimaste intrappolate nelle auto, nei tratti più profondi l’acqua aveva raggiunto il metro e 60 e ha coperto i veicoli fino al tetto.

I militari hanno tirato fuori dagli abitacoli sei persone, in buone condizioni di salute. Nessuna di loro ha avuto bisogno del supporto sanitario. Le condizioni della strada dopo le piogge hanno comportato la chiusura del tratto e delle vie limitrofe.

Sul posto, per i controlli del caso, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.