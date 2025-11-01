Azzurri bloccati da Cesc, Savic decisivo: bene il rientrante Rrahmani

Milinkovic-Savic 7: Al 24’ travolge Morata ma dal dischetto è un portento e ipnotizza lo spagnolo.
Di Lorenzo 5,5: Più impegnato a fronteggiare le furie comasche che ad offendere nei primi 45 minuti. Al 77’ si perde sul più bello.
Rrahmani 6,5: All’inizio fa fatica a buttar via un po’ di ruggine. Al 61’ è miracoloso nell’anticipo su Morata, bene anche nel finale)
Buongiorno 6: Finalmente ritrova il gemello Rrahmani. Con il passare dei minuti prova ad accompagnare anche la manovra
Spinazzola 5,5: Bloccato per contenere Addai, lascia Neres nella trappola studiata da Cesc (dal 46’ Gutierrez 6: Si presenta bene con un tiro alto dopo un bello spunto. Spinge più di Spina)
Anguissa 5,5: Primo tempo anonimo, anche quando è chiamato a comporre il doppio schermo davanti alla difesa con Elmas. Un po’ meglio nell’ultimo quarto di gara.
Gilmour 5,5: Lascia il campo al 37’ per un risentimento muscolare. Prima del problema fisico non era però riuscito a dettare i ritmi a centrocampo (dal 37’ Elmas 6: Si deve sacrificare nell’inedita posizione di schermo davanti alla difesa. Inizia bene, ma non trova la giocata.
McTominay 6: Ci prova al 25’ con un tiro fiacco, poco meglio qualche minuto più tardi. Nella ripresa cerca di caricarci sulle spalle la squadra
Politano 6: Nel primo tempo la catena di destra non funziona, al 56’ con una magia chiama all’intervento non semplice Butez. Nel finale mette una gran palla per Hojlund.
(dal 87’ Lobotka sv)
Hojlund 5,5: Si sbraccia tanto, ma viene chiuso nella morsa dei centrali di Fabregas. Ha sulla testa la palla dell’1-0 ma non la sfrutta (dal 87’ Lucca sv)
Neres 5,5: Spesso triplicato, fatica a rendersi pericoloso. Con il passare dei minuti entra più nel vivo del gioco, ma non incide. (Dal 72’ Lang 6: Entra con voglia.
Conte 6: Fabregas è un osso duro e non perde occasione per dimostrarlo. Tiene I terzi molto bassi per evitare le ripartenza letali degli esterni lombardi. Un pari casalingo che tutto sommato può andar bene)