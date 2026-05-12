Izzo attacca il ds del Monza Burdisso: “Scarso da giocatore e da dirigente”

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Armando Izzo non ha mai nascosto le sue ambizioni. Quando a gennaio è tornato ad Avellino, il messaggio lanciato ai tifosi era stato chiaro: “Sono tornato per realizzare un sogno, portare l’Avellino in Serie A”. Parole pesanti, pronunciate da chi aveva deciso di rimettersi in gioco tornando nella piazza dove tutto era iniziato. Oggi, a pochi mesi di distanza, quel sogno è ancora possibile.

L’Avellino di Ballardini ha chiuso il campionato all’ottavo posto, conquistando un piazzamento playoff che fino a febbraio sembrava quasi impensabile. Prima dell’arrivo dell’ex tecnico del Sassuolo, infatti, i biancoverdi navigavano vicino alla zona playout. Poi la svolta: risultati, entusiasmo e una rimonta che ha cambiato il volto della stagione. Adesso c’è il Catanzaro nel turno preliminare e tra i protagonisti annunciati ci sarà proprio Izzo, diventato in poco tempo uno dei leader dello spogliatoio.

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Il difensore classe ’92 aveva salutato il Monza durante il mercato invernale spiegando così la sua scelta: “Ho fatto una scelta di cuore, non mi sentivo più a mio agio”. Un ritorno alle origini, nella squadra con cui aveva debuttato in Serie B dodici anni fa. Ma insieme all’esperienza e al carisma, Izzo si è portato dietro anche il suo carattere acceso.

Dopo l’addio ai brianzoli non sono mancate le polemiche. L’allenatore Paolo Bianco aveva lanciato una frecciata senza citarlo direttamente: “C’è gente che ha meno nome eppure lavora il triplo degli altri”. La replica del difensore è arrivata sui social, rispondendo a un tifoso del Monza che gli aveva scritto: “Ti odio, ci vediamo in finale”. Izzo non si è trattenuto: “Dici al tuo scarso allenatore che se c’ero io in panchina arrivavo primo in classifica. Senza parlare del direttore (Nicolas Burdisso, ndr) che era scarso da giocatore e lo è pure da dirigente”.

Non era nemmeno il primo episodio del genere. Già dopo la sconfitta contro il Palermo al Barbera, culminata con un’espulsione, il centrale campano aveva risposto duramente a un tifoso rosanero: “Siete scarsi, non vincerete il campionato”.

Neppure il rapporto con la piazza irpina è stato sempre tranquillo. Nei primi mesi della sua esperienza bis ad Avellino, complice un infortunio e i risultati negativi della squadra, alcuni tifosi lo avevano criticato per alcune immagini pubblicate durante la sua festa di compleanno. Tra i commenti compariva anche: “Pensa a tornare in campo invece di festeggiare”. Anche in quel caso la risposta era stata immediata: “Nessuno mai mi ha regalato niente. Ti aspetto allo stadio”.

Le tensioni si sono poi attenuate dopo la vittoria contro il Padova del 7 marzo e il chiarimento con la Curva Sud. Da quel momento Izzo è diventato uno dei simboli della risalita biancoverde. E una volta conquistati i playoff, il difensore ha celebrato il traguardo sui social mostrando tutta la sua sicurezza, tra storie Instagram e sigaro acceso.