Baby shower all’Olimpico, Chiara Nasti risponde alle critiche: “Voi non ve lo potete permettere”

Non ha di certo apprezzato le critiche dei fans Chiara Nasti, che ieri allo stadio Olimpico di Roma ha messo in scena, insieme al compagno Mattia Zaccagni, il gender reveal per annunciare il sesso del bebè in arrivo.

Il sesso del primo figlio della coppia Zaccagni – Nasti è stato rivelato attraverso un calcio di rigore, seguito poi da una scritta apparsa nel maxi-schermo dentro lo stadio. E anche con una pioggia di coriandoli celesti: “It’s a boy” è apparso scritto sul tabellone luminoso. Il nuovo arrivato sarà dunque un maschietto.

La risposta alle critiche

Dopo qualche ora, a seguito delle critiche ricevute, Chiara Nasti non ha saputo trattenersi ed ha risposto a chi ha ritenuto ‘eccessivo’ il suo baby shower.

«La verità è che non avete mai visto una cosa simile, disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che non potete neanche immaginare» – la replica di Chiara Nasti – «Non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita), ma siamo stati così originali che a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così». Un po’ piccata, l’influencer napoletana ha poi aggiunto, in inglese: «Non gli piaci ma trovano sempre il tempo di guardare tutto quello che fai».

Poi ancora una storia con delle emoji a ripetizione raffiguranti dei limoni, seguita da poche parole mentre si inquadra con la fotocamera e continua ad ironizzare sulle critiche ricevute.