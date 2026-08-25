Napoli, incendio nella stazione Amedeo della Linea 2: fiammata da una bombola di acetilene

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Una fiammata improvvisa, provocata da una bombola carica di acetilene utilizzata per le saldature, ha causato un incendio all’interno della stazione Amedeo della Linea 2 della metropolitana di Napoli.

La stazione è attualmente chiusa al pubblico per consentire i lavori di ammodernamento degli impianti. L’incidente si è verificato dunque in un’area interessata dagli interventi e non accessibile ai passeggeri.

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Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni necessarie per mettere in sicurezza la bombola. In particolare, i pompieri hanno iniziato la procedura di raffreddamento del contenitore, una misura precauzionale necessaria per scongiurare il rischio di nuove esplosioni.

Il raffreddamento della bombola è stato effettuato anche per evitare che il calore accumulato potesse compromettere ulteriormente l’integrità del metallo del contenitore, aumentando il pericolo durante le operazioni di messa in sicurezza.

Chiusa anche la stazione di Mergellina

In via prudenziale, mentre erano ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco, è stata disposta anche la chiusura temporanea della stazione di Mergellina, la fermata successiva sulla Linea 2.

Lo stop è stato deciso per mantenere l’area sgombra da passeggeri e consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza, evitando possibili rischi nel caso di ulteriori complicazioni durante l’intervento.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono proseguite per mettere definitivamente in sicurezza la bombola e l’area interessata dall’incendio.