Barra, investe poliziotto al posto di blocco: 14enne evita carcere ma dovrà andare a scuola

Di Alfonso D'Arco
Non ha rispettato l’alt della polizia ed anzi ha investito un poliziotto inveendo contro i colleghi di quest’ultimo. Questo quanto accaduto ieri pomeriggio in piazza Crocelle a Barra dove un ragazzo di soli 14 anni non si è fermato all’alt con il suo motorino e anzi ha investito un agente. Grazie all’aiuto dei colleghi il giovane è stato bloccato con non poca difficoltà.

Il minore è stato arrestato sulla base del ‘Decreto Caivano’ che consente di arrestare un minore per il reato di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e oltraggio. In sede di convalida presso il tribunale dei Minorenni il pubblico ministero prevede lo spostamento in comunità.

Il legale del giovane, l’avvocato Mario Pelliccio, facendo leva sull’età del ragazzo e sullo stato di incensuratezza di quest’ultimo, ha ottenuto la misura cautelare della prescrizione di frequenza della scuola e quella di non poter uscire di casa la sera.

