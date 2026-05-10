Momenti di tensione nella serata di sabato a Giugliano in Campania, dove due giovani armati hanno tentato una rapina all’interno del centro scommesse Eurobet, situato in piazza San Nicola.
Tentata rapina in un centro scommesse a Giugliano: paura sabato sera in piazza San Nicola
Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi, con il volto parzialmente coperto e armati di pistola, sarebbero entrati nel locale poco dopo l’orario serale. Una volta all’interno, avrebbero minacciato il dipendente presente nel centro scommesse intimandogli di consegnare il denaro custodito in cassa.
L’uomo, mantenendo la calma, sarebbe però riuscito a rifugiarsi rapidamente in un’area protetta del locale, chiudendosi all’interno e impedendo così ai malviventi di portare a termine il colpo. A quel punto i due rapinatori, probabilmente temendo l’arrivo delle forze dell’ordine o non riuscendo ad accedere al denaro, sono fuggiti a mani vuote facendo perdere le proprie tracce.
Al vaglio anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aiutare a identificare i responsabili.
L’episodio ha suscitato preoccupazione tra residenti e commercianti della zona, tornati a chiedere maggiori controlli nelle ore serali nel centro cittadino.