Beccati a fare sesso in spiaggia, i passanti filmano la scena hot

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Due americani sono stati sorpresi all’ora di pranzo a consumare un rapporto sessuale in spiaggia, nonostante la presenza di famiglie e turisti. L’episodio riportato da Riminitoday – stando alle testimonianze di chi si trovava sul posto – è andato avanti per diversi minuti, tra lo sconcerto dei presenti, con i due che sembravano non far caso alla presenza di sconosciuti. Alcuni passanti, increduli, hanno anche ripresi col cellulare, forse per mostrare le prove dell’accaduto alle forze dell’ordine. Diverse segnalazioni hanno portato una pattuglia della polizia a recarsi sulla spiaggia. Al loro arrivo gli agenti hanno interrotto la coppia e proceduto all’identificazione. Da lì, è scattata la denuncia, infatti, i dovranno rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico.