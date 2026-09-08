Beccato con 70 kg di cocaina e 170mila euro contanti nascosti in casa

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La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha arrestato un uomo, di origine albanese di anni 41, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga e di una considerevole somma di denaro.

Nel pomeriggio del 5 settembre scorso, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano, hanno individuato l’uomo già ritenuto attivo nel contesto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’hinterland milanese e nella provincia di Monza, alla guida di una Jeep Renegade, il quale a seguito di controllo in un parcheggio di Bernareggio e agli accertamenti estesi all’abitazione nella propria disponibilità , all’interno di alcune borse custodite nella camera da letto, sono stati ritrovati circa 70 chilogrammi di cocaina, 200 grammi di hashish nonché oltre 170 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

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Sono stati inoltre sottoposti a sequestro anche due telefoni cellulari e alcuni beni di rilevante valore, tra cui un orologio Rolex e un bracciale, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti. Al termine delle attività, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con l’aggravante dell’ingente quantità, e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.