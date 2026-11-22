PUBBLICITÀ

Altalene, girelli e scivoli di un’area giochi ischitana. Non si sentono voci e risate di bimbi perché è notte fonda. Si vede solo un gruppetto di ragazzi, giovanissimi anche loro. L’atteggiamento è sospetto e i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia si avvicinano. Uno di loro non attende il loro arrivo, si libera di 3 grammi di hashish e fugge. I carabinieri riescono ad agguantare la sua felpa ma il giovane è veloce. Si oppone con forza ai carabinieri, si libera dell’indumento e si dilegua. Sfortuna vuole, però, che nelle tasche della felpa sia rimasto il suo cellulare. Grazie a quello i militari riescono a identificare e poi a rintracciare il fuggitivo che si rivela essere appena 14enne. Denunciato, risponderà di resistenza a pubblico ufficiale.