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Sono i pentiti Alessandro De Cicco e Pietro Polverino i grandi accusatori di Gaetano Petriccione, figlio del boss Salvatore, fondatore del clan della Vanella Grassi. Il ruolo del rampollo è stato recentemente ricostruito dalla Procura di Napoli, guidata dal Procuratore Nicola Gratteri. Nelle scorse settimane i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo l’impostazione accusatoria, Petriccione junior avrebbe garantito l’operatività del gruppo attraverso la gestione delle piazze di spaccio e il controllo delle estorsioni, necessari per assicurare la mesata agli affiliati detenuti e alle loro famiglie. La figura di Gaetano Petriccione è stata delineata dal collaboratore di giustizia Alessandro De Cicco, ex affiliato al clan Amato-Pagano e legato da vincoli di parentela a Debora Amato: “Ha commesso l’omicidio di Vittorio Iodice. L’ho conosciuto prima che fosse arrestato, nel 2009/2010. All’epoca, prima del suo arresto, era uno dei guardaspalle di Raffaele Amato Junior insieme a tutti noi, e non lo vedo dai tempi del suo arresto… Oggi è uno dei capi della Vanella Grassi, lo so perché se ne è sempre parlato. Io ho avuto, negli anni, rapporti con tutti i vertici della Vanella“. L’altra ‘gola profonda’ Pietro Polverino ha condiviso la cella proprio con Gaetano Petriccione: «In questo momento Gaetano Petriccione comanda la Vanella da quando hanno portato il padre, Salvatore Petriccione ‘o marenaro, al 41 bis. E ‘ in continuo contatto con il fratello piccolo, che sì chiama S. Petriccione, che lo informa quotidianamente su tutto quello che accade, e sulle decisioni c’è sempre la sua volontà. E, ad esempio, Gaetano che stabilisce chi deve prendere il mensile, la cifra che ognuno deve prendere, e deve essere informato se si deve prendere qualche decisione importante fuori… Prende 6.000 euro al mese di base, ma qualunque esigenza abbia la famiglia, il clan è a disposizione e dà i soldi necessari».