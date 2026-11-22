Uno schianto fatale, intorno all’una della scorsa notte, a Mercato San Severino, in località San Vincenzo, area che conduce a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. La vittima è Antonio Sorrentino, un ragazzo di appena 18 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella ad una moto con un amico quando il mezzo è rimasto coinvolto in un incidente insieme a un’autovettura guidata da una donna. Probabilmente anche a causa della pioggia che ha reso l’asfalto scivoloso.