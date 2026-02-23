PUBBLICITÀ

La notte del 22 febbraio, durante dei controlli a tappeto da parte dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli nella zona di Bacoli, Monte di Procida e Licola, hanno arrestato un 35enne per detenzione di droga a fini si spaccio.

Beccato con un’ascia in strada a Pozzuoli: “Sto andando in campagna”

È stato denunciato un 77enne pensionato, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e trovato con un’ascia di 27 centimetri. «Sto andando in campagna», ha detto il signore per evitare, invano, di essere denunciato per porto abusivo di arma.

I controlli non si sono limitati a questo. Il raggio d’azione è stato ben più ampio: perquisizioni personali alla ricerca di armi, di droga e controlli all’interno di esercizi commerciali. 10 le persone denunciate. I reati contestati: detenzione di droga a fini di spaccio per un uomo trovato con 900 euro e alcune dosi di hashish. Furto con strappo, guida senza patente con recidiva nel biennio e false generalità le altre violazioni accertate.