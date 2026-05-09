Bimbo nato morto alla “Pineta Grande” di Castel Volturno, medici indagati

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Si svolgerà martedì 12 maggio all’istituto di medicina legale di Caserta l’autopsia sul corpo del bimbo di 33 settimane nato morto il 26 aprile scorso in seguito ad una cesareo d’urgenza eseguito sulla madre, una 34enne di Casal di Principe, al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, indagando i medici che hanno preso in carico la 34enne. La donna era andata in ospedale lo scorso 24 aprile, per forti dolori all’addome, ma dopo essere stata tenuta qualche ora in osservazione era stata mandata a casa; il 25 era però tornata in ospedale, ma con il quadro clinico peggiorato, ed era così stata ricoverata.

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Il giorno dopo, il 26 aprile, la 34enne è stata operata d’urgenza con un cesareo, ma ha perso il bimbo, nato già morto. I familiari, tramite gli avvocati Salvatore Capasso e Francesco Petito (Studio Metis), hanno quindi presentato denuncia ai carabinieri di Castel Volturno per chiedere che fosse fatta chiarezza. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha dunque conferito l’incarico a tre professionisti (un ginecologo, un medico-legale ed un anatomopatologo) per l’esame che si terrà il 13 maggio, e anche le altre parti coinvolte, ovvero i medici indagati e i familiari della vittima, hanno nominato i propri consulenti.