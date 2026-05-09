Finto carabiniere di Qualiano truffa un’anziana e le porta via 200mila euro di gioielli

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Ieri sera i carabinieri hanno notificato in carcere un’ordinanza di convalida del fermo emessa a carico di un 37enne di Qualiano, accusato di rapina aggravata, sostituzione di persona e truffa aggravata ai danni di una donna ultraottantenne residente nella Penisola Sorrentina.

La truffa si sarebbe consumata lo scorso 5 maggio a Sorrento. La vittima è stata contattata da un falso carabiniere e le è stato detto che la sua auto era rimasta coinvolta in un furto ai danni di una nota gioielleria di Castellammare e che, pertanto, di lì a poco personale dell’Arma si sarebbe recato presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione per rintraccio la refurtiva.

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Pochi minuti dopo, un uomo si è presentato presso l’abitazione dell’anziana qualificandosi anch’egli come Carabiniere e, mediante minaccia di mettere a soqquadro l’intero appartamento in caso di mancata collaborazione, ha indotto la vittima a consegnargli denaro contante e numerosi monili in oro, anche con brillanti, per un peso complessivo di circa due chilogrammi, per un valore stimato di circa 200mila euro, oltre alla somma in contanti di circa 2mila euro.

L’ attività investigativa ha consentito di documentare le varie fasi dell’azione attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti lungo il percorso compiuto dall’autore del reato. Gli accertamenti tecnici hanno permesso di individuare l’autovettura utilizzata dall’autore del reato, risultata noleggiata presso una società di Napoli, nonché di seguirne gli spostamenti prima e dopo la commissione del fatto.

Ulteriori elementi hanno permesso di identificare il malvivente il quale, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento compatibili con quelli ripresi dalle telecamere. Inoltre, fondamentale è risultato il riconoscimento effettuato dalla vittima.