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Hantavirus, sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo Klm: uno è campano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Hantavirus, sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo Klm: uno è campano
Hantavirus, sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo Klm: uno è campano
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Il ministero delle Salute ha attivato la “sorveglianza attiva” su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell’Hantavirus.

I recapiti dei quattro, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza: Calabria, Campania, Toscana e Veneto affinché, appunto, fosse attivata la sorveglianza “nel principio di massima cautela”.

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Gianluca Spina
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