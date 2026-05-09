Rapinarolex in trasferta in Costa Azzurra, tre arresti tra Napoli e Casoria

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Sono accusati di aver tentato il furto di un orologio di lusso, del valore di circa 200.000 euro commesso il 21 aprile 2025 nella città di Cannes ai danni di un turista russo, i tre soggetti – due uomini e una donna, di età compresa tra i 50 e i 55 anni – arrestati dalla Polizia di Stato.

L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di orologi di lusso sul territorio francese. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Napoli su richiesta delle autorità francesi.

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I destinatari dei provvedimenti sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni nei comuni di Napoli e Casoria. Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Napoli Poggioreale, mentre la donna è stata reclusa nella casa circondariale femminile di Secondigliano.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di collaborazione internazionale avviato tra il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Napoli e la Polizia francese, finalizzato al contrasto dei furti e delle rapine di orologi di lusso perpetrati in Costa Azzurra.