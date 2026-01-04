Bimbo picchiato con un cucchiaio di legno, fermato il compagno della madre

PUBBLICITÀ

Picchia bambino con un cucchiaio di legno, fermato 60enne. Ad essere condotto in Questura, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato il quasi sessantenne che con un cucchiaio di legno continuava a picchiare un bimbo di appena 10 anni. Il quale – tra le lacrime – lo implorava a fermarsi. Immagini di violenza registrate con un telefonino (ancora da appurare chi fosse la parente dietro lo smartphone) e postate su Tik Tok. Ma poi riprese anche su Facebook da chi era rimasto a dir poco indignato da quelle immagini barbare.

L’uomo posto in stato di fermo

L’uomo che brandiva e colpiva con il cucchiaio di legno sarebbe il compagno della madre e patrigno del bimbo. Ha trascorso la serata in cella in stato di fermo per maltrattamenti in famiglia. Il bimbo è stato interrogato dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto Alberto Santisi. Lo riporta Live Sicilia. Le indagini della Squadra mobile sulla ricostruzione dell’accaduto, proseguono. Anche per comprendere se si sia trattato di un episodio isolato o meno. Ed ancora, per capire se quel video postato sui social fosse un segnale d’aiuto o ostentazione di violenza. L’episodio riportato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

