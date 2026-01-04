PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaBimbo picchiato con un cucchiaio di legno, fermato il compagno della madre
Senza categoria

Bimbo picchiato con un cucchiaio di legno, fermato il compagno della madre

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Picchia bambino con un cucchiaio di legno, fermato 60enne. Ad essere condotto in Questura, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato il quasi sessantenne che con un cucchiaio di legno continuava a picchiare un bimbo di appena 10 anni. Il quale – tra le lacrime – lo implorava a fermarsi. Immagini di violenza registrate con un telefonino (ancora da appurare chi fosse la parente dietro lo smartphone) e postate su Tik Tok. Ma poi riprese anche su Facebook da chi era rimasto a dir poco indignato da quelle immagini barbare.

L’uomo posto in stato di fermo

L’uomo che brandiva e colpiva con il cucchiaio di legno sarebbe il compagno della madre e patrigno del bimbo. Ha trascorso la serata in cella in stato di fermo per maltrattamenti in famiglia. Il bimbo è stato interrogato dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto Alberto Santisi. Lo riporta Live Sicilia. Le indagini della Squadra mobile sulla ricostruzione dell’accaduto, proseguono. Anche per comprendere se si sia trattato di un episodio isolato o meno. Ed ancora, per capire se quel video postato sui social fosse un segnale d’aiuto o ostentazione di violenza. L’episodio riportato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

PUBBLICITÀ

https://www.instagram.com/reel/DTEZgkMAo1u/?igsh=cmd6djJ3N3hnc29t

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati