Blitz ai Sette palazzi di Scampia, pistola in casa: arrestato giovanissimo

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. L’ultimo, significativo blitz, è quello effettuato dagli uomini del commissariato di Scampia (dirigente Angela Castaldo, vice dirigente Lorenzo Stabile) insieme ai colleghi della squadra mobile (guidata dal dirigente Giovanni Leuci) che hanno arrestato il 21enne Mario Casoria con le accuse di porto abusivo di armi e ricettazione. L’arresto è avvenuto nella zona dei Sette Palazzi, in quella che viene considerata area di competenza criminale dei Cancello-Cifariello. I poliziotti, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del ragazzo rinvenendo una pistola marca Beretta con matricola abrasa e relativo munizionamento. A quel punto per il ragazzo sono scattate le manette. I controlli non si sono limitati all’abitazione di Casoria ma hanno interessato anche le vicinanze dello stabile: e così nel corso dei controlli è stato ritrovato un fucile calibro 12 ed un revolver calibro 32 privo di guanciole, mentre nell’atrio dello stebile gli agenti hanno rinvenuto 18 bustine di marijuana del peso di circa 22 grammi che sono stati sequestrati a carico di ignoti.