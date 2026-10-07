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Blitz al rione Sanità, trovata pistola nella cabina della rete telefonica

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Blitz al rione Sanità, trovata pistola nella cabina della rete telefonica
Blitz al rione Sanità, trovata pistola nella cabina della rete telefonica
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Controlli a tappeto nel rione Sanità di Napoli. Durante un servizio ad ampio raggio i carabinieri della compagnia Stella hanno identificato 193 persone, controllato 96 veicoli e elevato 26 contravvenzioni al codice della strada.

Nel bilancio anche un arresto.

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Nell’abitazione di un 50enne già noto alle forze dell’ordine, trovati un panetto e 4 dosi di hashish, 6 sigarette artigianali con dentro tabacco e hashish e 625 euro in contanti ritenuto provento dell’attività illecita. Il 50enne arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Effettuati controlli anche nelle aree comuni del quartieri.

In piazzetta San Vincenzo, all’interno di un vano contatori della rete telefonica una pistola priva matricola e 26 proiettili.
L’arma sequestrata, sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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