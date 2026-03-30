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Blitz contro il clan dei Casalesi a Caserta, scattano 23 arresti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Blitz contro il clan dei Casalesi tra Napoli e Caserta, numerosi arresti
Blitz contro il clan dei Casalesi tra Napoli e Caserta, numerosi arresti
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E’ in corso un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, diretti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di numerosi indagati, ritenuti appartenenti o vicini al clan dei Casalesi.

Blitz contro il clan dei Casalesi tra Napoli e Caserta, numerosi arresti

I reati contestati, a vario titolo, vanno dall’associazione mafiosa al concorso esterno in associazione mafiosa, all’estorsione, all’usura, al trasferimento fraudolento di valori, all’illecita concorrenza con violenze e minacce, al riciclaggio, all’autoriciclaggio, all’intestazione fittizia di beni, nonché alla detenzione e porto di armi e munizioni e al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

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La vasta operazione dei carabinieri, coordinata dalla Dda di Napoli, ancora in corso, vede l’impiego di oltre 150 militari del Comando provinciale di Caserta oltre a personale del Ros, delle Squadre Sos del 10° Reggimento Carabinieri Campania, unità Cinofile per la ricerca di droga e armi.

“I provvedimenti eseguiti – fanno sapere dalla Dda – sono misure cautelari disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari degli stessi sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva”.

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Nicola Avolio
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Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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