La Procura di Napoli ne ha chiesto l’arresto, accusandola di aver gestito i proventi del narcotraffico gestito dal clan dell’ex marito nelle Case Celesti di Secondigliano. Ma il gip del Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta perché non ci sono prove del suo ruolo attivo nella gestione di quel tesoretto fatto di soldi, case e gioielli. L’inchiesta è quella che due giorni fa (leggi qui l’articolo). La donna, attuale moglie del cantante Tony Colombo, resta indagata per associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di 10 persone a Secondigliano. Già in passato la Rispoli era stata accostata agli affari del marito senza mai essere finita però ufficialmente nelle carte di un’inchiesta. Un’indagine invece quest’ultima che ha proporzioni molto più ampie ma che al momento non ha trovato il favore del Gip di Napoli. Insieme a lei indagato anche il nipote Crescenzo Marino (figlio di Gennaro ‘o Mecchei): anche per lui il gip ha negato l’arresto.

L’articolo precedente: il blitz contro il clan Marino delle Case celesti

Ancora una stangata per i Marino delle Case celesti. Questa, in sintesi, l’operazione effettuata dalla squadra mobile che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che compendia gli esiti di un’articolata attività investigativa svolta dalla polizia di Stato sotto il coordinamento della Procura di Napoli, su due individui che, nel quartiere Secondigliano, a bordo di uno scooter, avevano tentato di rapinare una donna del proprio orologio Rolex. Le indagini hanno in seguito permesso di raccogliere indizi circa l’esistenza di due diversi gruppi, operativi nelle zone di Cappella a Pontenuovo, alle Case Nuove e a Gianturco, dediti alla vendita al dettaglio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, e hanno consentito agli investigatori di arrestare in flagranza di reato alcuni dei pusher e sequestrare diversi quantitativi di droga. Le accuse più importanti sono però quelle che coinvolgono lo storico gruppo delle Case celesti i cui ras sono accusati di associazione e traffico di droga. Manette per Roberto Manganiello, sua moglie Maddalena Imperatore, Ciro Peluso, Marco Scaglione, Lorenzo Celentano, Luigi Cioffi, Mariano Isaia, Gaetano Magro, Salvatore Sanges e Francesco Montemurro. Al momento l’unico irreperibile sarebbe Luigi Cioffi.